Plötzlich kein Geldautomat mehr in der Nähe? Daran sind viele Verbraucher in Deutschland mittlerweile gewöhnt. Aber es gibt gute Alternativen – bislang.

Geldautomaten werden vor allem in ländlichen Gebieten immer seltener. Häufig können Verbraucher auf der Suche nach Bargeld nur Automaten nutzen, die nicht zu ihrer Bank gehören, was eine Gebühr von bis zu fünf Euro für die Abhebung zur Folge hat. Wer Kunde einer Bank der sogenannten Cash Group (bestehend aus Deutscher Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank und Postbank) ist und an ausgewiesenen Automaten kostenfrei Geld abheben konnte, hat es mittlerweile sogar in großen Städten schwer, einen Bankautomaten zu finden.