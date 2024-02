Die Situation im Roten Meer verzögert und verteuert den Nachschub bei Adidas. "Die Spotraten explodieren gerade wieder", sagte Vorstandschef Björn Gulden am Donnerstag in einer Analystenkonferenz. "Wir haben zwar Verträge, die bis in den Sommer reichen, aber wenn wir mehr brauchen als vereinbart oder etwas beschleunigen müssen, kostet das ziemlich hohe Aufschläge."