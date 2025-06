Aktualisiert am 25.06.2025 - 10:17 Uhr

Sobald die Hinweise und Positionen der anderen Verkehrsunternehmen und Verbände eingeflossen sind, will die zuständige Bahn-Tochter DB InfraGo ein finales Konzept mit der Bundesregierung abstimmen und verabschieden.

Generalsanierung soll Bahn pünktlicher machen

Mit der sogenannten Generalsanierung will die Bahn in den kommenden Jahren mehr als 40 vielbefahrene und als überaltert geltende Streckenkorridore grundlegend modernisieren und für die Digitalisierung vorbereiten. Nach und nach soll damit die Pünktlichkeit im Fernverkehr verbessert werden. Im vergangenen Jahr war sie so schlecht wie noch nie seit der Bahnreform 1994.