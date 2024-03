Gleich an zwei Standorten kann der Flughafenbetreiber Fraport Rekorde verzeichnen. Allerdings nicht in Deutschland. Der Fraport-Chef kritisiert darum die Politik.

Der Flughafenbetreiber Fraport hat dank eines wachsenden Luftverkehrs am Airport Frankfurt und an internationalen Beteiligungsflughäfen ein Rekordergebnis erzielt. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg 2023 um 17 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Auch der Umsatz des Konzerns erreichte einen neuen Höchstwert von 4,0 Milliarden Euro nach 3,2 Milliarden Euro im Vorjahr.