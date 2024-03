Aktualisiert am 26.03.2024 - 14:40 Uhr

Aktualisiert am 26.03.2024 - 14:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Für Schokohasen und Schokoeier müssen Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher zum diesjährigen Osterfest womöglich tiefer in die Tasche greifen. Denn eine wichtige Zutat für die Herstellung der Naschereien hat sich zuletzt so stark verteuert wie seit gut 20 Jahren nicht mehr: Die Einfuhrpreise von Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch waren im Januar 73,4 Prozent höher als noch vor einem Jahr, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.