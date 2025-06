Blick ins Supercomputing-Zentrum in Jülich: Im kommenden Jahr soll Deutschland eine neue KI-Gigafabrik entstehen. (Quelle: Lars Heidrich/imago)

Sechs neue Gigafabriken für KI fördert die EU. Eine soll in Deutschland stehen. Doch die Wettbewerber konnten sich nicht auf eine gemeinsame Bewerbung einigen.

Führende deutsche Technologie-Konzerne haben sich nicht auf ein gemeinsames Konzept für eine europäische KI-Gigafabrik einigen können. Daher werden die Deutsche Telekom , der Cloudanbieter Ionos und die IT-Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) am Freitag mit konkurrierenden Bewerbungen bei der EU antreten, berichtet die Berliner Zeitung "Tagesspiegel".

In Deutschland ist der Aufbau einer KI-Gigafactory politisch verankert. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung ist festgehalten, dass Deutschland als führender KI-Standort mindestens eine der Gigafactories beherbergen soll.

Bewerbungsfrist läuft Freitag aus

Am Freitag läuft für Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Frist ab, um ihr Interesse an der Entwicklung eines großen KI-Rechenzentrums in der Europäischen Union zu bekunden.