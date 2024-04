Die Inflation in Deutschland geht immer weiter zurück. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag meldet, lag die Inflationsrate im März bei nur noch 2,2 Prozent. Im März 2023 lag sie noch deutlich höher bei 7,4 Prozent.

Doch was heißt das konkret für Konsumenten? t-online schaut für Sie in die Supermarktregale. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.