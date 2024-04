Seine Jacht ist bereits weg: Nun soll wohl auch der Privatjet von René Benko verkauft werden, um an Geld zu gelangen. Doch auf die Erlöse kann er möglicherweise nicht zugreifen.

Die Banken sollen sich aufgrund der aktuellen Ermittlungen nämlich weigern, Geld in und von Konten zu buchen, die mit Benko oder den Familienstiftungen in Verbindung stünden. Ein Anwalt Benkos gab derweil an, das Geld sei auf dem Konto des Verkäufers "ordnungsgemäß gutgeschrieben".