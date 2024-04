Aufgrund von Trockenheit Sekthersteller entlässt 80 Prozent seiner Belegschaft Von t-online , LMK 23.04.2024 - 15:01 Uhr Lesedauer: 2 Min. Flasche von Freixenet (Archivbild): Der Sekt der Marke Freixenet ist der zweitbeliebteste unter der deutschen Bevölkerung. (Quelle: imago) Kopiert News folgen

Freixenet gehört zu den Marktführern für Schaumweine. Dennoch wird sich das Unternehmen jetzt von einem Großteil seiner Belegschaft trennen.

Aufgrund der anhaltenden Dürre in der spanischen Region Katalonien sieht sich die Sektkellerei Freixenet gezwungen, Großteile seiner Unternehmensmitarbeiter vorübergehend zu entlassen. Insgesamt sollen bis zu 615 Mitarbeiter von den Maßnahmen betroffen sein – das entspricht 80 Prozent der gesamten Belegschaft. Die Maßnahmen sollen den Erhalt des Unternehmens sichern, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Demnach sehe sich Katalonien mit einer der schlimmsten Dürreperioden seit 1.200 Jahren konfrontiert. So soll es in der Region Penedes so wenig geregnet haben, dass 30 Jahre alte Rebstöcke schlicht abgestorben seien. Aufgrund der klimabedingten Ausnahme sei die Stellenstreichung durch das spanische Recht abgesichert. Die Beschäftigten dürften vorübergehend freigestellt und deren Verträge ausgesetzt werden. Dabei seien die Pläne den Behörden und Gewerkschaften bereits vorgelegt worden, wie die Zeitung berichtet. Über den Zeitpunkt, wann die Mitarbeitenden wieder zurück an ihren Arbeitsplatz können, ist nichts bekannt.

Der Unternehmensumsatz steigt trotz Dürre an

Trotz der anhaltenden Dürreperiode und der stark gestiegenen Glaspreise war die Sektkellerei zuletzt in der Lage, ihren Umsatz deutlich zu steigern: Im Jahr 2023 wuchs dieser demnach um 4,1 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro an – ohne Sekt- und Brandweinsteuer. Die größten Zuwächse verzeichnete das Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa.