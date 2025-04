Weil ein Kunde insolvent ist, gerät auch BKT aus Braunschweig in Probleme und ist zahlungsunfähig. Der Betrieb soll aber weiterlaufen.

Die BKT GmbH aus Braunschweig hat ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt. Wie die "Braunschweiger Zeitung" berichtet, sind 44 Beschäftigte von der wirtschaftlichen Schieflage betroffen. Die von der Firma produzierten Kunststoffteile kommen unter anderem in Zügen, medizinischen Geräten und Baufahrzeugen zum Einsatz. Trotz des Verfahrens laufe die Produktion uneingeschränkt weiter, teilt das Unternehmen mit.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rüdiger Bauch von der Kanzlei Schultze & Braun bestellt. Der Fachanwalt erklärte: "Ziel ist es, das Unternehmen so aufzustellen, dass es seine Kernkompetenz in der Fertigung hochpräziser und innovativer Kunststoffteile sichern, ausbauen und langfristig am Markt anbieten kann." Gemeinsam mit seinem Kollegen Tobias Hartwig und Geschäftsführer Oliver Bahrmann prüft Bauch derzeit die Möglichkeiten zur Fortführung und Sanierung des Unternehmens.