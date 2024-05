FDP will Acht-Stunden-Tag abschaffen

Die FDP will an die Arbeitszeiten heran: Mit der Abschaffung des Acht-Stunden-Tages und gelockerten Pausenzeiten könne die Wirtschaftswende beschleunigt werden.

FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler hat sich für eine Abschaffung des Acht-Stunden-Arbeitstages ausgesprochen. "Wir sollten die Tageshöchstarbeitszeiten abschaffen und nur noch eine wöchentliche Höchstarbeitszeit festschreiben", sagte Köhler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dazu müssten wir das Arbeitszeitgesetz entsprechend modernisieren", sagte Köhler. Der Acht-Stunden-Tag sei "ein fossiles Dogma aus einer Zeit, in der die Sorge vor Ausbeutung massiv war. Aber die Zeiten haben sich geändert. Das Arbeitszeitgesetz kommt aus einer Welt, in der es kein Homeoffice gab. Kaum jemand hält dieses Acht-Stunden-Dogma in seinem Arbeitstag noch durch."