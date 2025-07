Pub "The Shaston Arms" in Soho, London (Archivbild): Viele Betriebe leiden unter steigenden Kosten. (Quelle: Joko/dpa)

Die britische Pubkultur ist legendär. Doch die Branche warnt: In diesem Jahr müssen fast 400 Pubs schließen. Die Schuld sieht sie vor allem in steigenden Kosten und Steuern.

In Großbritannien schließt im Jahr 2025 aufgrund steigender Bierpreise und Betriebskosten täglich etwa ein Pub. Die British Beer and Pub Association (BBPA) warnt, dass dieses Jahr voraussichtlich 378 Pubs in England, Schottland und Wales dichtmachen werden, was den Verlust von rund 5.600 Arbeitsplätzen zur Folge haben könnte. Im Jahr 2024 mussten bereits 350 Pubs schließen.