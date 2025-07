Allein in Nordrhein-Westfalen

Skyline von Dubai (Symbolbild): Influencer melden sich ins Ausland ab, etwa in die Metropole in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (Quelle: IMAGO/imago)

In Nordrhein-Westfalen ermitteln Behörden gegen Influencer, die mutmaßlich 300 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Der komplexe Fall umfasst rund 6.000 Datensätze.

Influencer in sozialen Medien haben den Fiskus in Nordrhein-Westfalen mutmaßlich um rund 300 Millionen Euro betrogen, wie das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) bestätigte. Die Steuerfahnder analysieren derzeit ein Paket von Daten aus mehreren Social-Media-Plattformen, das 6.000 Datensätze umfasst und einen erheblichen finanziellen Schaden aufzeigt. Auch andere Bundesländer sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa betroffen sein.

Behörde: Komplexe Ermittlungen

Die Ermittlungen gestalten sich laut Thien als besonders aufwendig. Influencer meldeten sich demnach oft ins Ausland ab, um dem Finanzamt zu entgehen, insbesondere an Briefkastenadressen in Dubai. Die Einnahmequellen in den sozialen Netzwerken seien zudem vielfältig und schwer nachweisbar – sie reichen von Vergütungen für Klicks über Abozahlungen bis hin zu Werbekooperationen