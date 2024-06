Die Schuhe der Luxusmarke Golden Goose sehen gebraucht aus, doch werden zu Luxus-Preisen verkauft. Das kommt beim bevorstehenden Börsengang besonders gut an.

Die italienische Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose strebt bei ihrem Börsengang an der Mailänder Börse eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,86 Milliarden Euro an. Für die Aktiennotierung sei eine Preisspanne von 9,50 bis 10,50 Euro festgelegt worden, um vor der Ausübung einer Mehrzuteilungsoption bis zu 558 Millionen Euro zu erlösen, teilte die Firma am Dienstag mit.