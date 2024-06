Aktualisiert am 13.06.2024 - 11:16 Uhr

Der katholische Trägerverein mehrerer Pflegeheime und Krankenhäuser ist insolvent. Die Ordensgemeinschaft aus dem Wiedtal will sich in Eigenverwaltung sanieren.

Der Verein der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz hat beim Amtsgericht Neuwied einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins von Anfang der Woche hervor. Bei diesem Verfahren behält ein Unternehmen oder Verein noch weitgehend die Kontrolle – und soll sich sanieren können.

Gegründet wurde die Ordensgemeinschaft bereits im Jahre 1862 im Wiedtal. Sie betreibt mehrere medizinische und soziale Einrichtungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Von dem Insolvenzantrag betroffen sind unter anderem das Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach und das St. Josefshaus in Hausen/Wied. Der Betrieb der Einrichtungen läuft während des Verfahrens unverändert weiter.