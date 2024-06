Denn Check24 gehen die Trikots aus, erklärt Check24-Sprecher Edgar Kirk t-online. "Aufgrund der hohen Nachfrage sind unsere Trikots mittlerweile auch 'ausverkauft'." Beim EM-Tippspiel in der Check24-App hätten bisher mehr als fünf Millionen Personen teilgenommen – wer wollte, konnte bisher den entsprechenden Haken setzen und bekam dann auch ein von Puma designtes Trikot.

Noch schickt Check24 nach Angaben Kirks Restbestände an Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kundinnen und Kunden, die erst in der vergangenen Woche bestellt hätten, erhielten ihre Trikots im Laufe dieser Woche – dann ist Schluss. Wie viele der mehr als fünf Millionen Tipper auch ein Trikot angefordert hatten, will Kirk nicht verraten.