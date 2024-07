Aktualisiert am 10.07.2024 - 09:18 Uhr

Der Autobauer Audi erwägt, sein Werk in Brüssel zu schließen. Das Unternehmen teilte am Dienstagabend mit, über eine "Umstrukturierung des Standorts Brüssel" nachzudenken. "Audi beobachtet weltweit einen Rückgang der Kundenaufträge im elektrischen Oberklassesegment", hieß es zur Begründung. In Brüssel werden die Modelle Q8 e-tron und Q8 Sportback e-tron gefertigt. Das Werk hat gut 3.000 Beschäftigte.