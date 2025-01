Aktualisiert am 18.01.2025 - 09:03 Uhr

Aktualisiert am 18.01.2025 - 09:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Peek-und-Cloppenburg-Laden (Symbolbild): Der Düsseldorfer Modehändler will Sinn übernehmen. (Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

2023 hatte Peek & Cloppenburg noch selbst mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Jetzt will das Unternehmen einen Konkurrenten schlucken.

Der Modehändler Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P&C) will die insolvente Textilkette Sinn übernehmen. Das bestätigte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur. Man habe dem Insolvenzverwalter ein Angebot unterbreitet, sagte eine Sprecherin.

Konkurrenz aus den Reihen der Gesellschafter?

Sinn wollte das Angebot auf Nachfrage nicht kommentieren. "Wir äußern uns nicht zu laufenden Verfahren", sagte ein Sprecher. Die Sinn GmbH hatte im August 2024 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Der Geschäftsbetrieb in den deutschlandweit etwa 40 Sinn-Modehäusern läuft seitdem weiter. Die Gläubigerversammlung findet voraussichtlich im März statt.

P&C kommt aus eigener finanzieller Schieflage

Das Unternehmen wurde nach eigenen Angaben vor 175 Jahren gegründet. Die meisten der Modehäuser befinden sich in Nordrhein-Westfalen. Der Händler war in der Vergangenheit bereits mehrfach in die Insolvenz gerutscht, auch unter dem Namen SinnLeffers.