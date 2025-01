Aktualisiert am 14.01.2025 - 15:16 Uhr

Aktualisiert am 14.01.2025 - 15:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Krise der deutschen Autoindustrie hält an. Nun musste ein Zulieferer mit Produktionsstandorten in ganz Deutschland Insolvenz anmelden.

Schon in der vergangenen Woche hat die süddeutsche Unternehmensgruppe Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) Insolvenz angemeldet. Wie die "Ostthüringer Zeitung" schreibt, hat die Firma sechs Produktionsstandorte in ganz Deutschland. Insgesamt habe das Unternehmen 320 Angestellte.

Ursachen für die finanzielle Schieflage seien einerseits gestiegene Kosten für Energie, Material und Personal – andererseits spiele aber auch die generelle Krise der deutschen Automobilindustrie eine Rolle. Geschäftsführerin Vanessa Schmidt erklärte der Zeitung: "Leider ließen sich diese Kosten nur teilweise an unsere Kunden weitergeben, was uns zusätzlich belastet hat." Noch vor etwa zwei Jahren hat Mbw stark investiert – wie die "Ostthüringer Zeitung" schreibt, wurde das Werk in Mühlhausen mit modernen Maschinen ausgestattet.