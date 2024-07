Das zweite Quartal ist für den Lufthansa-Konzern mäßig verlaufen. Probleme gibt es vor allem beim Passagiergeschäft, was Folgen hat.

Die Deutsche Lufthansa muss deutliche Abstriche an ihrer Gewinnprognose machen. Statt der erwarteten rund 2,2 Milliarden Euro werde die Fluggesellschaft in diesem Jahr nur ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro erreichen, teilte sie am Freitag mit.