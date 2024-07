Die Deutsche Bahn hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das gab der Konzern bei der Vorstellung seiner Halbjahresbilanz am Donnerstag bekannt. Der Umsatz lag demnach bei 22,31 Milliarden Euro. Rund 64,2 Millionen Reisende nutzten in den ersten sechs Monaten die Züge der DB.

Finanziell lief das erste Halbjahr für den bundeseigenen Konzern also nicht gut. Das Unternehmen muss deshalb sparen. Finanzvorstand Levin Holle betonte: "Wir müssen in Zukunft mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen."

30.000 Stellen werden gestrichen

Der Konzern werde daher insbesondere in der Verwaltung Tausende Stellen streichen. "Wir wollen in den nächsten fünf Jahren den Personalbedarf um etwa 30.000 Vollzeitpersonale reduzieren", sagte Holle. Bahnchef Lutz betonte aber: Dort, wo Personal gebraucht werde, werde auch weiterhin in hohem Umfang eingestellt. Insgesamt hat die Bahn rund 211.000 Beschäftigte in Deutschland.