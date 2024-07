Die deutsche Wirtschaft hat von April bis Juni einen leichten Dämpfer erfahren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Dienstag mit. Im ersten Quartal konnte dagegen noch ein minimales Plus von 0,2 Prozent erzielt werden.