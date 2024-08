Niccol, der in Südkalifornien lebt, wird nicht wie üblich nach Seattle umziehen müssen, wo sich die Starbucks-Zentrale befindet. Stattdessen kann er an seinem Wohnsitz bleiben und regelmäßig per Firmenjet nach Seattle pendeln. Starbucks stellt ihm sogar ein kleines Büro in Newport Beach, Kalifornien, zur Verfügung, das er nach Belieben nutzen kann. Außerdem erhält Niccol nach einem Bericht des "Wall Street Journal" zehn Millionen Dollar als Unterschriftprämie sowie weitere Millionen in Form von Aktienpaketen.