Aktualisiert am 12.05.2025 - 18:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die irische Fluggesellschaft Cityjet hat zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Gläubigerschutz beantragt. Der ACMI-Spezialist stellte den entsprechenden Antrag beim High Court in Dublin, wie "The Currency" berichtet.