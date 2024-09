Die Bahn steckt in der Krise: Personalmangel, Verspätungen, unzufriedene Kunden und kaum Gewinne. Einzig DB Schenker schrieb zuletzt schwarze Zahlen. Nun hat der Konzern die Logistiktochter an den dänischen Konkurrenten DSV für 14,3 Milliarden Euro verkauft. Mehr Details zum Verkauf lesen Sie hier .

Kein Versteckspiel mehr

Die Zeiten, in denen sich der Vorstand noch hinter den durch Schenker gestärkten Gesamtzahlen verstecken konnte, sind nun ohnehin vorbei. Die Logistiksparte, die ihr Geld zu großen Teilen im Ausland und mit hohem Straßen-, Luft- und Seefrachtanteil generiert, war dabei häufig kritisiert worden. Sie verstelle den Blick auf das deutsche Kerngeschäft, so der Vorwurf. Im Umkehrschluss eröffnet die aktuelle Lage also die Chance, den Fokus auf die Schiene zu lenken.

Um das zu schaffen, muss an vielen Stellen im Konzern angesetzt werden. Wer zuletzt Bahn gefahren ist, kennt bereits ein ganzes Potpourri an Verspätungserklärungen: kaputte Weichen, Signalstörungen, krankheitsbedingte Ausfälle, Personalmangel, Verspätung vorausfahrender Züge. Darunter leiden die Kundenzufriedenheit und – wie die letzten Streikwellen gezeigt haben – auch die Mitarbeitermotivation.

Auf der Schiene ist viel zu tun

Verkehrsminister Volker Wissing hat signalisiert, dass ihm das bewusst ist, die Ampel unterstützt den Schenker-Verkauf. Gleichzeitig hatte Wissing im August über die umfassenden Sanierungspläne mit teils monatelangen Sperrungen noch gesagt, dass es "richtig gut" laufe. Dass diese Großprojekte so geballt notwendig sind und auch nicht im laufenden Betrieb vorgenommen werden können, zeigt hingegen, wie viel in den vergangenen Jahren liegen geblieben ist.

Mittlerweile hat Wissing selbst Zweifel geäußert und angekündigt, künftig bei der Bahn härter durchgreifen zu wollen. Die Einsicht ist also zumindest in Teilen da. Der Bahnvorstand hat auf die deutlichen Worte reagiert und ein Sanierungsprogramm verfasst, das in der kommenden Woche vorgestellt werden soll. Darin werden die Probleme der Bahn einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge zwar selbstkritisch benannt; wie die ambitionierten Ziele erreicht werden sollen, bleibt allerdings noch ungewiss. Doch es braucht möglichst konkrete Lösungsansätze, um den maroden Staatskonzern wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.