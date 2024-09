In den vergangenen Jahren kauften chinesische Firmen deutsche Klavierhersteller, gefördert durch staatliche Zuschüsse in der musischen Ausbildung, wie die IG Metall berichtet. Diese Subventionen wurden jedoch reduziert, was den Markt einbrechen ließ, heißt es weiter. Dazu seien steigende Holzpreise und Inflation gekommen. Auch der Braunschweiger Klavierbauer Wilhelm Schimmel, der ebenfalls in chinesischem Besitz ist, steckt in einer finanziellen Krise.