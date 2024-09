Die Krise in der Autoindustrie trifft auch den größten Automobilzulieferer der Welt. Jetzt schließt der Vorstandschef auch weitere Jobverluste nicht aus.

Bosch-Chef Stefan Hartung schließt eine Ausweitung des geplanten Stellenabbaus beim weltgrößten Autozulieferer nicht aus. "Die momentane wirtschaftliche Lage macht es schwer, Prognosen zu treffen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. So könne niemand seriös vorhersagen, welche Produktion in fünf Jahren in welchen Bereichen benötigt werde.