Weil der Onlinedienst X nicht genug gegen die Verbreitung pädosexueller Inhalte unternimmt, soll das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk in Australien eine Strafe von umgerechnet 380.000 Euro zahlen. Das ordnete am Freitag das australische Bundesgericht an. Geklagt hatte die Internetaufsicht eSafety; sie muss die Zahlung der Summe nun in einem weiteren Prozess durchsetzen.