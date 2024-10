Milchbauer verrät: Darum ist Butter plötzlich so teuer

Der Butterpreis hat in dieser Woche einen neuen Höchststand erreicht und das trotz insgesamt niedriger Inflation . Für ein 250-Gramm-Päckchen Butter müssen die Kunden in Discountern jetzt 2,39 Euro zahlen – zehn Cent mehr als der bisherige Höchstpreis im August 2023. Der hohe Preis hat nach Ansicht von Experten verschiedene Ursachen.

Milchbauer sorgt sich wegen hoher Butterpreise

Was ist die Stille Reserve am Arbeitsmarkt?

Ungenutzte Arbeitskräfte : Was ist die Stille Reserve am Arbeitsmarkt?

Die steigenden Preise sieht Timmersloh mit Sorge. Der Verbraucher reagiere sehr sensibel auf Preiserhöhungen, was zu Absatzeinbußen führen könne. "Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo es eigentlich ganz gut wäre, wenn die Butter nicht noch teurer wird." Man müsse in Zukunft mehr Geld für Lebensmittel in die Hand nehmen, wenn man gleichzeitig das Tierwohl und das Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe sichern wolle.