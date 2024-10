Zwei deutsche Unternehmen sind unter den zehn wertvollsten Marken der Welt zu finden. An der Spitze hat sich nicht viel verändert.

Auch zwei deutsche Unternehmen finden sich auf den vorderen Plätzen. Trotz eines leichten Verlustes von vier Prozent steht Mercedes-Benz auf dem achten Rang. BMW gewinnt zwei Prozent und steht auf Platz zehn. Auch die deutschen Autobauer Porsche auf Platz 43 (17,4 Milliarden US-Dollar), Audi auf Platz 45 (17,3 Milliarden US-Dollar) und Volkswagen auf Platz 49 (16,5 Milliarden US-Dollar) schaffen es in die Top 50.

Doch aus Deutschland sind nicht nur Autohersteller vertreten. SAP verzeichnet ein Plus von elf Prozent und rückt auf Platz 20 vor (36,8 Milliarden US-Dollar). Allianz erreicht Platz 29 mit einem Zuwachs von 13 Prozent (23,5 Milliarden US-Dollar). Siemens steigt mit einem Plus von neun Prozent (15,8 Milliarden US-Dollar) in die Top 50 auf.