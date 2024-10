Energica, das auch als exklusiver Hersteller der MotoE-Weltmeisterschaft fungierte, sah sich in den letzten Jahren mit erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Der Abschwung auf dem globalen Elektrofahrzeugmarkt und der Rückgang von Investitionen in den Elektromobilitätssektor beeinträchtigten die Stabilität des Unternehmens. Besonders hart traf es Energica, als der amerikanische Mehrheitsaktionär Ideanomics, der 75 Prozent der Anteile an Energica hält, ebenfalls in finanzielle Schieflage geriet.