Aktualisiert am 28.10.2024 - 17:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Internes Papier: So wollen die VW-Bosse die Krise bewältigen

VW ist in der Krise und muss offenbar drei Werke schließen. Ein internes Papier für die Mitarbeiter macht fünf Punkte aus, um wieder in die Spur zu kommen.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter hat die VW-Führung fünf Punkte ausgemacht, um das krisengeplagte Unternehmen zu retten. Nachdem der Betriebsrat die Schließung von drei Werken angekündigt hat, soll das Papier die Sorgen zerstreuen und Zusammenhalt schaffen. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

In dem Papier mit dem Titel "So fahren WIR erfolgreich in die Zukunft!" rühmt sich der Konzern für seine "großartige[n] Autos", mahnt aber auch: Man müsse wieder richtig Geld verdienen, "das unsere Arbeitsplätze sichert". Man dürfe sich nun nicht dem Schicksal ergeben.