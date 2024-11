Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte, mehr Azubis: Die Bestattungsbranche in Deutschland floriert. Bestatter haben von 2021 auf 2022 mehr Umsatz gemacht, erklärte das Statistische Bundesamt. Er sei von knapp 2,0 auf rund 2,3 Milliarden Euro gestiegen.

Gleichzeitig wuchs die Zahl der Beschäftigten in den 4.200 Unternehmen des Bestattungshandwerks um 2,6 Prozent auf 25.700. Dabei ist der Anteil der geringfügig entlohnt Beschäftigten bei den Bestattern mit rund einem Drittel (31,4 Prozent) deutlich höher als im Handwerk insgesamt (12,1 Prozent).

Ende 2023 befanden sich zudem 860 Personen in einer dualen Ausbildung zur Bestattungsfachkraft – so viele wie nie zuvor. Die Zahl der Auszubildenden habe sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt.