Billigfluggesellschaft in den USA

Ein Flieger von Spirit Airlines in Austin, Texas: Aus für die Airline? (Quelle: IMAGO/Jay Janner / American-Statesman/imago)

Die angeschlagene US-Fluglinie Spirit Airlines steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Insolvenz. Der Billigflieger bereite einen Insolvenzantrag in den kommenden Wochen vor, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor waren Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Frontier Airlines gescheitert. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens mit Sitz in Florida lag zunächst nicht vor.