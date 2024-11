Traditionsunternehmen Gruber insolvent – 270 Jobs in Gefahr

Die bayerische Gruber-Unternehmensgruppe, ein traditionsreicher Familienbetrieb aus der Baubranche, hat vorläufige Insolvenz angemeldet. Lankes, die Rechtsanwältin des Unternehmens, bestätigte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, dass für zwei der insgesamt neun Unternehmen der Gruppe der Insolvenzantrag bereits am Montag am Amtsgericht in Regensburg eingegangen ist. Im Laufe der Woche sollen jedoch auch für die restlichen Bereiche des Betriebs Insolvenzen angemeldet werden.