Sparkurs in der Autoindustrie

Begründet wurde der Sparkurs mit der angespannten Situation in der Autoindustrie: "Die Wirtschaftslage bleibe weltweit extrem volatil. Nur durch eine nachhaltige Steigerung der Effizienz bleibe man finanziell stark und handlungsfähig." Signifikante Einsparungen – unter anderem bei den Fixkosten – hätten das Unternehmen in eine gute Ausgangsposition gebracht. "Diesen Weg gehen wir unaufgeregt, aber äußerst konsequent weiter", teilte Mercedes mit.

"Jeder Stein wird umgedreht"

Mercedes hat derzeit mit Schwierigkeiten in China zu kämpfen. Die hochpreisigen Modelle verkaufen sich dort schlechter als erwartet, und eine Besserung ist für dieses Jahr nicht in Sicht. Diese Luxusautos sind jedoch ein zentraler Bestandteil der Strategie von Konzernchef Ola Källenius, die in den vergangenen Jahren Rekordergebnisse brachte. Doch die Wirtschaftsflaute in China lässt wohlhabende Kunden zunehmend zögern. Derweil wächst die Konkurrenz durch die chinesische Autoindustrie, wodurch der Absatz für die deutschen Firmen weiter sinkt.