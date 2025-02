Beim Sportwagenbauer Porsche stehen womöglich die Abgänge von gleich zwei Vorstandsmitgliedern bevor. Am Samstagabend gab das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen eine entsprechende Mitteilung heraus.

China-Geschäft bei Porsche zuletzt schwach

Laut der Zeitung stehen Meschke und von Platen wegen der anhaltenden Krise bei Porsche schon länger in der Kritik. Zuletzt waren die Absatzzahlen zurückgegangen, zudem schwächelt der Aktienkurs. Auch in diesem Jahr erwartet Porsche laut Analyse von Bernstein Research einen Absatzrückgang. Besonders das China-Geschäft belastet Porsche: Im abgelaufenen Jahr verkaufte man in China 28 Prozent weniger Fahrzeuge. Der Absatz ging in der Volksrepublik nach 79.283 Autos im Jahr 2023 auf nur noch 56.887 Fahrzeuge zurück.