"Schnäppchen" Zalando kündigt Übernahme von Konkurrent About You an

Von afp , dpa Aktualisiert am 11.12.2024 - 13:05 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bürogebäude von Zalando in Berlin (Archivbild): Durch die Übernahme erhofft sich der Online-Händler Synergien von langfristig 100 Millionen Euro jährlich. (Quelle: Daniel Lakomski/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Der Online-Versandhändler Zalando hat die Übernahme seines Konkurrenten About You angekündigt. Experten sprechen von einem "Schnäppchen".

Der Online-Versandhändler Zalando hat die Übernahme seines Konkurrenten About You angekündigt. Zalando beabsichtige, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals von About You abzugeben, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Pro Aktie bietet Zalando 6,50 Euro und damit insgesamt etwa 1,1 Milliarden Euro. Am Dienstagabend lag der Kurs der Aktie noch bei 3,90 Euro.

Einen Großteil der Aktien hat Zalando schon sicher: Die Hauptaktionäre von About You – der Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentfirma Heartland und die Gründer und Chefs der Firma – haben sich den Angaben zufolge verpflichtet, ihre Anteile an Zalando zu verkaufen. Sie halten demnach 73 Prozent.

Verkauf gilt als "Schnäppchen"

Wie der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets in einer ersten Einschätzung sagt, könnte der Kaufpreis vor dem Hintergrund der Kursentwicklung von About You "ein Schnäppchen" sein. Wegen der Höhe der Übernahmeprämie unterstellt er "aussichtsreiche Zukunftsfantasien nach einem Zusammenschluss".

"Zalando und About You bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten", erklärten die beiden Unternehmen. Durch den Zusammenschluss ihrer Angebote könnten beide Versandhändler "die individuellen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden und Partnern noch gezielter bedienen und einen größeren Anteil des europäischen Marktes für Mode- und Lifestyle-E-Commerce abdecken".

Synergien von 100 Millionen Euro

Bis Sommer 2025 soll der Verkauf – vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen – abgeschlossen sein, erklärten die Unternehmen. Von dem Zusammenschluss erwarten die Onlinehändler langfristig Synergien von 100 Millionen Euro pro Jahr, die sowohl im Firmenkundengeschäft als auch im Endkundengeschäft erzielt werden sollen.

Die bisherigen Geschäftsführer von About You, welches 2014 als Tochtergesellschaft von Otto gegründet wurde, Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, sollen auch nach der Übernahme weiterhin aktiv im Unternehmen bleiben. Ein größerer Stellenabbau geht laut Unternehmensangaben nicht mit dem Zusammenschluss einher. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit 1500 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben in 29 europäischen Ländern aktiv.