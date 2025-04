Krise in der Baubranche

An einem Fensterrahmen werden Beschläge installiert. Die Krise in der Baubranche hat jetzt das Unternehmen VBH getroffen. (Quelle: VBH)

Der Großhändler VBH Deutschland GmbH aus Korntal-Münchingen hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Grund sind steigende Kosten.

Die VBH Deutschland GmbH mit Sitz in baden-württembergischen Korntal-Münchingen hat beim Amtsgericht Ludwigsburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Das Gericht genehmigte den Antrag, wodurch der Betrieb vorerst weitergeführt werden kann. Als Gründe nannte das Unternehmen laut "Stuttgarter Zeitung" sinkende Umsätze und steigende Kosten in einem umkämpften Marktumfeld.