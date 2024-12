In den vergangenen Jahren hat das Krankenhaus in Warendorf kräftig investiert. Das wird ihm jetzt zum Verhängnis.

Das Josephs-Hospital in Warendorf hat Insolvenz angemeldet. Der entsprechende Antrag auf ein Verfahren in Eigenverwaltung wurde am Montag beim Amtsgericht Münster gestellt und bereits genehmigt, wie das Krankenhaus in einer Pressemitteilung mitteilte. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten soll der Betrieb uneingeschränkt weiterlaufen. Die Patientenversorgung werde vollständig aufrechterhalten, heißt es weiter.