23.12.2024

Der Flugtaxi-Pionier Lilium hatte große Pläne. Die technischen Anforderungen waren komplex und das Geld knapp. Am Montag droht das Aus – nach mehr als zehn Jahren.

Dem insolventen bayerischen E-Flugpionier Lilium mit Sitz in Gauting bei München droht das Aus. Am Montag läuft Medienberichten zufolge eine Frist aus, binnen der die Suche nach Investoren noch erfolgreich sein könnte. Ein Unternehmenssprecher kündigte eine öffentliche Stellungnahme von Lilium an.