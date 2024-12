Anteile an bekannten Sportmannschaften

Charles Dolan, geboren in Cleveland, Ohio, hatte sein Studium an der John Carroll University abgebrochen, um seiner Vision vom modernen Kabelfernsehen nachzugehen. Er hinterlässt nicht nur ein unternehmerisches Vermächtnis, sondern auch eine Familie, die tief in der Medienbranche verwurzelt ist: Sein Sohn James Dolan war CEO von Cablevision und führt heute die Madison Square Garden Sports Corp., die unter anderem das Basketballteam New York Knicks und die Eishockeymannschaft New York Rangers besitzt.