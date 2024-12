Aktualisiert am 31.12.2024 - 10:19 Uhr

Aktualisiert am 31.12.2024 - 10:19 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Winter ist bislang etwas kälter als der vergangene, und der Gasverbrauch steigt. Doch er liegt immer noch niedriger als in früheren Jahren.

Die Menschen und Unternehmen in Deutschland haben in dieser Heizperiode bislang deutlich mehr Gas verbraucht als im vergangenen Jahr. Der Gesamtverbrauch stieg nach einer Auswertung der Bundesnetzagentur in den Monaten Oktober bis Dezember um 5,8 Prozent, wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten.