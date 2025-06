Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

So viele Deutsche wie noch nie arbeiten – doch sie schaffen nur vergleichsweise wenige Arbeitsstunden. Experten warnen nun vor Wohlstandsverlust.

Friedrich Merz hat die Deutschen aufgefordert, mehr und länger zu arbeiten. Konzepte wie "Work-Life-Balance" und die Viertagewoche bedrohen den Wohlstand im Land, befürchtet er. Und tatsächlich zeigen Zahlen der OECD, dass die Deutschen weniger Stunden pro Woche arbeiten als Menschen in Griechenland oder Polen. Sind die einstmals fleißigen Deutschen faul geworden?

Deutschlands Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren geschrumpft, zuletzt gab es sogar zwei Rezessionsjahre in Folge. Inzwischen zeigt sich eine leichte Erholung, das Wachstum bleibt jedoch schwach. Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich vorgenommen, das zu ändern. Ein Hebel soll die Einführung einer wöchentlichen anstelle einer täglichen Höchstarbeitszeit sein. Gewerkschaften befürchten dadurch das Ende des vor einem Jahrhundert hart erkämpften Achtstundentags – und lehnen den Vorstoß rundheraus ab.

Deutschland landet im internationalen Vergleich ganz hinten

Holger Schäfer vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hat die OECD-Zahlen ausgewertet – und gibt dem Kanzler mit seiner Forderung nach mehr Arbeit recht. Der Ökonom sieht großes Potenzial in der Steigerung der Arbeitszeit, denn im Vergleich aller OECD-Länder würden die Deutschen nur auf dem drittletzten Platz landen. 2023 kamen Erwerbstätige hierzulande im Schnitt auf 1.036 Arbeitsstunden pro Jahr – dagegen waren es in Griechenland 1.172 Stunden, in Polen 1.304 Stunden und beim Spitzenreiter Neuseeland ganze 1.402 Stunden.

"Die Verlängerung der Arbeitszeit ist eine wesentliche und notwendige Schraube, um den demografischen Wandel zu bekämpfen", sagt der Ökonom zu t-online. Nach einer Prognose des IW gehen in den nächsten zehn Jahren fast 20 Millionen Babyboomer in Rente, doch nur etwa 12,5 Millionen jüngere Arbeitskräfte kommen nach – demnach könnten im Jahr 2036 rund sieben Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen.

Deshalb müssten die verbliebenen Arbeitskräfte deutlich mehr leisten. Und Schäfer zufolge hätten es viele europäische Staaten geschafft, ihre Arbeitsleistung zu steigern. In Spanien sei die Zahl der Pro-Kopf-Arbeitsstunden (15 bis 64 Jahre) seit 2013 um 15 Prozent gestiegen, in Griechenland um 21 Prozent und in Polen sogar um 23 Prozent. In Deutschland stiegen die Arbeitsstunden pro Kopf in diesem Zeitraum hingegen nur um zwei Prozent.

Das Problem der Statistik

Es gibt jedoch Zweifel an der Aussagekraft dieser Statistik. Eike Windscheid-Profeta vom gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) sieht keine Grundlage, um die Arbeitsstunden international zu vergleichen, weil die Arbeitszeit weiterhin nicht verbindlich dokumentiert werde. Selbst das IW räumte bei einer früheren Erhebung ein, dass die Angaben der Länder schwer vergleichbar seien.

Die Aussage, dass generell mehr gearbeitet werden müsse, hält Windscheid-Profeta für "keine gerechtfertigte Forderung". Zwar sei die durchschnittliche individuelle Arbeitszeit gesunken, aber "das Gesamtarbeitsvolumen in Deutschland ist auf einem Höchststand: über 45 Millionen Menschen sind erwerbstätig", sagt er. Im vergangenen Jahr waren 77 Prozent der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren beschäftigt – ein Rekordwert. Deutschland ist damit Spitzenreiter in der EU, teilte das Statistische Bundesamt mit.

