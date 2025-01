Eine Werbeaufnahme von Iluxi: Das Unternehmen ist in finanzielle Schieflage geraten. (Quelle: Werbebild Iluxi)

| Insolvenz: Wann es passiert und was das bedeutet

Der Chef des Unternehmens, Edgar Rosenberger, sucht die Schuld für die finanziellen Schwierigkeiten laut "chip.de" bei sich: "Wir konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen". Iluxi hatte mit dem Spruch "Luxury for All" geworben und erklärtermaßen Premium-Fashion produziert – Pullover gibt es auf der Internetseite ab 89 Euro. Insolvenzverwalter für das erst 2023 gegründete Hamburger Unternehmen ist Michael Kuleisa.

Know-How aus der Modebranche

Das Unternehmen hatte auf eine Manufacturer-to-Consumer-Strategie gesetzt. Die Kunden bestellen also zumindest in der Theorie direkt beim Hersteller – der chinesische Fashion-Hersteller "Shein" ist mit einer ähnlichen Strategie groß geworden. Bei Iluxi sollte so Überproduktion vermieden werden, das Unternehmen betonte seine Nachhaltigkeit. Rosenberg selbst äußert sich im Zusammenhang der Gründung kritisch über Fast-Fashion.