Ein fein gedeckter Tisch (Symbolbild): Langheinrich stellte Leinentischtücher her. (Quelle: Wieslaw Jarek/imago)

Das Traditionsunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1832 für Webereiarbeiten bekannt ist, hat im November 2024 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Investoren wurden nicht gefunden. Langheinrich stellt etwa Tischtücher für Hotels oder die Gastronomie her.

Auch ein Rettungsversuch, die Produktion nach Usbekistan zu verlagern, schlug fehl. "Bei den wichtigsten Kunden in der Hotellerie und der Reisebranche sind hochwertige Leinentischtücher nicht mehr gefragt", so Oel, der laut Bericht mittlerweile auch wieder auf Arbeitssuche ist.

In Immobilie sollen Start-ups einziehen

Die Schließung betrifft auch die 13 verbliebenen Mitarbeiter in Schlitz, denen gekündigt wurde. Zwar haben sie ihre Übergangsgehälter erhalten, jedoch mit Verzögerung. Bürgermeister Heiko Siemon äußerte sein Bedauern über das Ende des Traditionsunternehmens: "Dieses Unternehmen hat nicht nur über Jahrzehnte hinweg hochwertige Produkte hergestellt, sondern war auch ein bedeutender Bestandteil der Stadt Schlitz."

Trotz der Schließung wird die Immobilie in der Bahnhofstraße weiter genutzt. Laut Inhaber Andreas Rebmann haben sich dort bereits verschiedene Start-ups angesiedelt. CDU-Politiker Siemon sieht in dieser Nachnutzung einen positiven Aspekt. Dies zeuge "von einem zukunftsorientierten Umgang mit dem industriellen Erbe unserer Region", sagte er. "Abschließend bleibt mir nur, allen ehemaligen Mitarbeitenden des Unternehmens für ihre harte Arbeit und ihr Engagement zu danken."

Der 10.000-Einwohner-Ort Schlitz im Vogelsbergkreis ist überregional vor allem bekannt für die "größte Adventskerze der Welt", wie die Stadt wirbt. Tatsächlich wird in der Weihnachtszeit ein Turm der ansässigen Hinterburg in roten Stoff gehüllt und eine "Flamme" aus Glühbirnen auf der Spitze befestigt. Insgesamt ist die "Kerze" so 42 Meter hoch.