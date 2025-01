Die Insolvenz der Ziegler Group zieht immer drastischere Folgen nach sich. Insgesamt müssen rund 140 Mitarbeiter der Ziegler Holzindustrie GmbH & Co KG gehen. Auch in der Logistik-Sparte droht das endgültige Aus.

Für die Beschäftigten der Ziegler Holzindustrie GmbH & Co KG ist es ein herber Rückschlag. Bereits seit Monaten kämpft das Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten , nun folgt die Entlassung von etwa 140 Mitarbeitern. Der Grund: Investoren haben klare Vorstellungen davon, wie viele Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben können.

Endgültiges Aus für Ziegler Logistik?

Noch düsterer sieht es für die Ziegler Logistik GmbH aus. Der Betrieb mit Sitz in Wiesau beschäftigt derzeit noch 304 Mitarbeiter. Laut Insolvenzverwalter Volker Böhm gibt es bislang keinen Investor, der Interesse an einer Übernahme hat.

In einem Schreiben an die Belegschaft heißt es: "Wenn sich dies in letzter Sekunde nicht ändert, sind wir zu unserem Bedauern gezwungen, den Geschäftsbetrieb endgültig einzustellen." Eine Mitarbeiterversammlung wurde kurzfristig anberaumt, um die Betroffenen über das weitere Vorgehen zu informieren.