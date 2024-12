Was das für Region und Kunden bedeutet

Sie ist einer der größten Arbeitgeber der Region - und in der Krise: Die Auswirkungen der Probleme bei der Ziegler Group auf die Region und Kunden sind gravierend.

Die Ziegler Group aus Plößberg in der Oberpfalz hat im November 2024 Insolvenz angemeldet. Mit rund 3.000 Mitarbeitern zählt sie zu den größten Holzverarbeitern Europas.

Von einer Holzhandlung zum Branchenriesen

Die Wurzeln der Ziegler Group reichen bis ins Jahr 1948 zurück. Gegründet wurde das Unternehmen von Johann Ziegler als kleine Holzhandlung. In den 1980er-Jahren übernahm dessen Sohn Stefan Ziegler das Geschäft und baute es zu einem der größten Holzverarbeiter Europas aus.

Ziegler machte sich vor allem mit modernen Sägewerken einen Namen. In Plößberg entstand Europas größtes Sägewerk. Das Unternehmen diversifizierte in den Bereichen Bauholz, Pellets und Biomasse. Vor der Insolvenz umfasste die Gruppe Standorte in Deutschland, Schweden und Rumänien.