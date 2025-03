Aktualisiert am 21.03.2025 - 03:45 Uhr

Stämme in West Papua wollen gegen die Palmölproduktion vorgehen. Sie nehmen dafür bekannte Markenprodukte ins Visier.

Nach Angaben der Kampagnenführer stammen die Palmölzutaten dieser Produkte von Firmen wie Nestlé und Procter & Gamble direkt aus West Papua, wo seit 1963 Tausende Hektar Regenwald für landwirtschaftliche Zwecke gerodet werden. Mehr als 90 westpapuanische Stämme sowie politische und religiöse Gruppen unterstützen den Boykottaufruf, berichtet der britische "The Guardian". Sie fordern, dass dieser so lange weitergeführt wird, bis den Menschen in West Papua das Recht auf Selbstbestimmung gewährt wird.