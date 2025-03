Ein altes Stahlwerk in Moselle: In der Region wurde eine große Menge Wasserstoff gefunden. (Quelle: JEAN-MARC QUINET)

In Moselle, nahe der deutschen Grenze, macht Frankreich einen bedeutenden Fund an natürlichem Wasserstoff. Dies könnte die Region als Energie-Vorreiter etablieren.

In der nordostfranzösischen Region Moselle ist ein bislang unbekanntes Vorkommen von natürlichem Wasserstoff entdeckt worden. Laut Berichten von "Interesting Engineering" und "Euro Weekly News" stießen Wissenschaftler bei Bohrungen nahe der Gemeinde Folschviller auf rund 46 Millionen Tonnen des auch als "weißer Wasserstoff" bekannten Elements. Folschviller liegt etwas mehr als zehn Kilometer von der deutsch-französischen Grenze und rund 35 Kilometer von Saarbrücken entfernt.

Der Fund wurde demnach vom GeoRessources-Labor in Zusammenarbeit mit dem französischen Forschungszentrum CNRS gemacht. Ursprünglich hatten die Forscher nach Methan gesucht, fanden jedoch in rund 1.250 Metern Tiefe eine große Konzentration des gasförmigen Wasserstoffs. Dieser kommt in der Natur vor und unterscheidet sich grundlegend vom industriell hergestellten grünen oder grauen Wasserstoff. Während grüner Wasserstoff mithilfe von erneuerbarer Energie gewonnen wird und grauer Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen stammt, erfordert weißer Wasserstoff keine energieintensive Verarbeitung und verursacht keine CO2-Emissionen.